"Война и мир" 1)Чувство и состояние Наташи Ростовой на балу. 2)Что князь Андрей говорит и думает о Наташе Ростовой?

Литература
"Война и мир" 1)Чувство и состояние Наташи Ростовой на балу. 2)Что князь Андрей говорит и думает о Наташе Ростовой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)чувство печали потом радости, восхищения,усталости. 2) что она слишком хороша, и ка кон мог влюбиться так сильно в такую молодую 16 летнюю девушку
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