"Война и мир" 1)Чувство и состояние Наташи Ростовой на балу. 2)Что князь Андрей говорит и думает о Наташе Ростовой?
Литература
"Война и мир" 1)Чувство и состояние Наташи Ростовой на балу. 2)Что князь Андрей говорит и думает о Наташе Ростовой?
Ответ(ы):
Гость:
1)чувство печали потом радости, восхищения,усталости. 2) что она слишком хороша, и ка кон мог влюбиться так сильно в такую молодую 16 летнюю девушку
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