Война и мир. Эпизод святок (том 2, часть 4, глава 9-12). 1. В чем сходство ситуаций в эп??зодах охоты и святок ? 2. Почему эпизод святок , как и охоты , начинается с описания природы ? 3.Что объединяет господ и слуг ? Чем З...

Литература

Война и мир. Эпизод святок (том 2, часть 4, глава 9-12). 1. В чем сходство ситуаций в эп??зодах охоты и святок ? 2. Почему эпизод святок , как и охоты , начинается с описания природы ? 3.Что объединяет господ и слуг ? Чем Захар напоминает ловчего Данилу ? 4. Что происходит в эту святочную ночь с Николаем и Соней ? 5. Согласны ли вы с тем , что lt;lt; в эту святочную ночь встретились и очаровали друг друга не вот эти реальные Соня и Николай, а их промелькнувшие возможности gt;gt; . Не обязательно отвечать на все , кто что знает пишите.

Автор: Гость