Война и мир. Эпизод святок (том 2, часть 4, глава 9-12). 1. В чем сходство ситуаций в эп??зодах охоты и святок ? 2. Почему эпизод святок , как и охоты , начинается с описания природы ? 3.Что объединяет господ и слуг ? Чем З...
Литература
Война и мир. Эпизод святок (том 2, часть 4, глава 9-12). 1. В чем сходство ситуаций в эп??зодах охоты и святок ? 2. Почему эпизод святок , как и охоты , начинается с описания природы ? 3.Что объединяет господ и слуг ? Чем Захар напоминает ловчего Данилу ? 4. Что происходит в эту святочную ночь с Николаем и Соней ? 5. Согласны ли вы с тем , что lt;lt; в эту святочную ночь встретились и очаровали друг друга не вот эти реальные Соня и Николай, а их промелькнувшие возможности gt;gt; . Не обязательно отвечать на все , кто что знает пишите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. И в том и в другом эпизодах действия происходят в компаниях,т.е дружно и весело. 2. Описанием природы Толстой показывает настроение окружающей среды,а так же настроение людей. 4. Николай вдруг видит Соню совсем другой,не такой как раньше,а какой-то особенно живой,веселой и красивой. Когда Соня идет гадать,Николай,восхищенный ею, идет за ней,они встречаются и между ними случается поцелуй. 5. Совершенно согласен,ведь на время святочной ночи Соня и Николай забыли о невозможных между ними отношениях и поверили в сказку,ту сказку,где они вдвоем и никто не может им помешать.
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