Вокруг сада прямоугольной формы стоит забор. Площадь сада - 2800м². Какова длина заб??ра, если его длина и ширина измеряются в круглых числах с одинаковым количеством разрядов и нулей? А) 2800м Б) 1400м В) 700м Г) 220м

Математика

Вокруг сада прямоугольной формы стоит забор. Площадь сада - 2800м². Какова длина заб??ра, если его длина и ширина измеряются в круглых числах с одинаковым количеством разрядов и нулей? А) 2800м Б) 1400м В) 700м Г) 220м

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