Вокруг сада прямоугольной формы стоит забор. Площадь сада - 2800м². Какова длина заб??ра, если его длина и ширина измеряются в круглых числах с одинаковым количеством разрядов и нулей? А) 2800м Б) 1400м В) 700м Г) 220м

Математика
Вокруг сада прямоугольной формы стоит забор. Площадь сада - 2800м². Какова длина заб??ра, если его длина и ширина измеряются в круглых числах с одинаковым количеством разрядов и нулей? А) 2800м Б) 1400м В) 700м Г) 220м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В)700,потому-что если сад прямоугольной формы значит у него 4 угла ведь у прямоугольника 4 угла поэтому надо площадь сада разделить 4 и получим 700.
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