Вокруг школы посадили 70 хвойны х и лиственных деревьев.Сколько хвойных и сколько лиственных посадили,если лисвенных посадили на20больше?и

Если количество хвойных деревьев принять за Х, то количество лиственных деревьев равно Х+20, отсюда получаем равенство: Х+(Х+20)=70, раскрываем скобки и получаем равенство 2Х+20=70, решаем равенство 2Х=70-20, 2Х=50, Х=50/2=25 это количество хвойных деревьев, значит 25+20=45 это количество лиственных деревьев.