Вокруг стола пустили пакет с семечками. Первый взял одну семечку, второй – две, третий – три, и так далее: каждый следующий брал на одну семечку больше. Известно, что на второ м круге было взято в сумме на 100 семечек больше, чем на первом. Сколько человек сидели за столом?