Волк бежит за поросёнком,когда расстояние между ними было 64 м.Скорость волка 12м/с,??оросёнка 10м/с.Успеет ли поросёнок убежать в домик,если расстояние до домика 300м?Решить разными способами.

Гость: Гость:

1 решение волк бежит до домика 300/12=25 с поросенок 300/10=30 с 30-25=5с волк пробежит 64 м за 64/12>5 то есть не успеет догнать. У него в запасе 5с а он потратит больше времени 2 решение волк на пробежит364 м за 364/12=