Волк и ягненок. Отзыв

Волк и ягненок. Отзыв

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мне очень понравился этот миф,так как он учит что нужно быть осторожным,и ожидать атаки,или может случиться тоже что и с ягнёнком(ягнёнка утащил волк в лес)
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