Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут - с метров а заяц за 3 минуты пробежал пять девятых этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Составте выражение.
Математика
Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут - с метров а заяц за 3 минуты пробежал пять девятых этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Составте выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C/8- скорость волка 5/9c /3 -скорость зайца 5/27с-с/8 =40/216с-27/216с=13/216 с на столько скорость зайца больше
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