Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут - с метров а заяц за 3 минуты пробежал пять девятых этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Составте выражение.

Математика

Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут - с метров а заяц за 3 минуты пробежал пять девятых этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Составте выражение.

Автор: Гость