волк и заяц вычислили периметр треугольника прочитай записи решения и ответ опре??ели и запиши длины сторон этого треугольника решения волка и заяца : 1)3*2=6 (см) 2)6+8=14(см) ответ:14 см длины сторон треугольника : ...см,..см...

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РЕШЕНИЕ Такого треугольника быть НЕ МОЖЕТ. Периметр равен сумме трех сторон. Из расчета ВОЛКА - это 3+3+8 = 14 см. Но сумма двух сторон должна быть БОЛЬШЕ третьей, а по расчетам она меньше ( 3+3=6 меньше 8). ОТВЕТ - И волк и заяц считать не умеют