волк и заяц вычислили периметр треугольника. прочитай запись решения и ответ определи и запиши длины сторон этого треугольника. 1) 3* 2 =6(см) 2) 6+8= 14 (см) ответ: 14 см

Если 3х2, то получается две стороны по 3см. Потом прибавляют 8. Это и есть длина третьей стороны. Итого, длины сторон треугольника таковы: 3см, 3см, 6см.