Волк побежал от леса к реке со скоростью 160 м/мин. Когда он пробежал 320 м, навстречу ??му от реки выбежал другой волк со скоростью 170 м/мин и пробежал до встречи 510 м. Каково расстояние между лесом и рекой?

Математика

Волк побежал от леса к реке со скоростью 160 м/мин. Когда он пробежал 320 м, навстречу ??му от реки выбежал другой волк со скоростью 170 м/мин и пробежал до встречи 510 м. Каково расстояние между лесом и рекой?

Автор: Гость