Волк побежал от леса к реке со скоростью 160 м/мин. Когда он пробежал 320 м, навстречу ??му от реки выбежал другой волк со скоростью 170 м/мин и пробежал до встречи 510 м. Каково расстояние между лесом и рекой?
Математика
Волк побежал от леса к реке со скоростью 160 м/мин. Когда он пробежал 320 м, навстречу ??му от реки выбежал другой волк со скоростью 170 м/мин и пробежал до встречи 510 м. Каково расстояние между лесом и рекой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
510÷170=3(мин)-время до встречи после того, как выбежал второй волк; 160×3=480(м)- пробежал до встречи первый волк за 3часа после того, как выбежал второй волк; 320+480+510=1310(м)=1км 310м- расстояние между лесом и рекой
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