Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. Скорость волка 12 ??/с, а Ниф-Нифа 10 м/с. Успеет ли Ниф-Ниф спрятаться в от волка в домике Нуф-Нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?

Математика

Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. Скорость волка 12 ??/с, а Ниф-Нифа 10 м/с. Успеет ли Ниф-Ниф спрятаться в от волка в домике Нуф-Нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?

Автор: Гость