Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. Скорость волка 12 ??/с, а Ниф-Нифа 10 м/с. Успеет ли Ниф-Ниф спрятаться в от волка в домике Нуф-Нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?
Математика
Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. Скорость волка 12 ??/с, а Ниф-Нифа 10 м/с. Успеет ли Ниф-Ниф спрятаться в от волка в домике Нуф-Нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?
Ответ(ы):
Гость:
Да успеет потому-что 1.12-10=2 2.64:2=32 3.32*10=320 а 320 больше чем 300
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