Волки являются хищниками и поедают других животных. В тоже время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель олене...

Биология

Волки являются хищниками и поедают других животных. В тоже время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель оленей в отсутствие их естественных врагов- волков?

Автор: Гость