Волки являются хищниками и поедают других животных. В тоже время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель олене...
Биология
Волки являются хищниками и поедают других животных. В тоже время в некоторых стра??ах при полном истреблении волков резко возросла гибель оленей, которыми раньше волки питались. Как вы думаете, почему увеличивается гибель оленей в отсутствие их естественных врагов- волков?
Ответ(ы):
Гость:
Они болеют и погибают, а так волки хотябы регулируют численость оленей, убивая больных
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