Волной на морской берег вынесло17 агатов

Математика
Волной на морской берег вынесло17 агатов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А вопрос где?) )) И условие не полное.
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