Володя прошел от дома до школы 200 и это 1/10 часть пути .какое расстояние от дома до школы?

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Володя прошел от дома до школы 200 и это 1/10 часть пути .какое расстояние от дома до школы?
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Гость:
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