Волшебник Алёша сидел за столом и в глубокой задумчивости глядел на лежащее перед ним письмо. а написано было вот что: всеми всем добрым волшебникам! Поскорее придите в наш город.Если нам никто не поможет,случится большое несча...

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Волшебник Алёша сидел за столом и в глубокой задумчивости глядел на лежащее перед ним письмо. а написано было вот что: всеми всем добрым волшебникам! Поскорее придите в наш город.Если нам никто не поможет,случится большое несчастье.Обойдите стороной королевский дворец и разыщите башню Ренгиста Беспамятного. Вам каждый покажет. Только не удивляйтесь, что дверь на скоро откроет.Пожалуйста,не уходите,подождите у дверей. Потому что тётушка Черепаха спускается по лестнице очень медленно.Неужели,неужели вы не придёте? Внизу стояла подпись: Астрель. найди слова в которых пропущена орфограмма безударный гласный в корне слова проверяемые ударением. Подчеркни орфограмму синим карандашом. над выделенными местоимениями лицо и число. выпиши из текста глаголы в повелительной форме мн.ч Рядом напиши эти же глаголы в форме 2л мн.ч. настоящего или простого будущего времени. во всех формах поставь ударение. запиши сидел глядел спускается в начальной форме рядом напиши эти же глаголы в форме будущего времени 2 и 3 л. мн.ч. Срочно помогите умоляю через 10 минут всё уже ответ нужен

Автор: Гость