Вольтметр с верхним пределом измерений напряжения 10 В имеет внутреннее сопротивление 5кОм. Каким сопротивлением должен обладать дополнительный резист ордля того, чтобы при его подключении верхний предел измерений ста...

Вольтметр с верхним пределом измерений напряжения 10 В имеет внутреннее сопротивление 5кОм. Каким сопротивлением должен обладать дополнительный резист ордля того, чтобы при его подключении верхний предел измерений стал равен 100 В?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
дано   Ro=5000 Ом       U=100 В    Uo=10 В     Rд- ? Rд=Ro*(n-1)   n=U/Uo=100/10=10 Rд=5*(10-1)=45 кОм - ответ
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