Вольтметр с верхним пределом измерений напряжения 10 В имеет внутреннее сопротивление 5кОм. Каким сопротивлением должен обладать дополнительный резист ордля того, чтобы при его подключении верхний предел измерений ста...
Вольтметр с верхним пределом измерений напряжения 10 В имеет внутреннее сопротивление 5кОм. Каким сопротивлением должен обладать дополнительный резист ордля того, чтобы при его подключении верхний предел измерений стал равен 100 В?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
дано Ro=5000 Ом U=100 В Uo=10 В Rд- ? Rд=Ro*(n-1) n=U/Uo=100/10=10 Rд=5*(10-1)=45 кОм - ответ