Вопрос 1: Помоги Синдбаду найти своих спутников и напиши их имена. Вопрос 2: Как муд??ец звездочёт вычислил путь, который привёл половецких на переговоры в Миртовый дворик? Напиши их имена

Музыка

Вопрос 1: Помоги Синдбаду найти своих спутников и напиши их имена. Вопрос 2: Как муд??ец звездочёт вычислил путь, который привёл половецких на переговоры в Миртовый дворик? Напиши их имена

Автор: Гость