Вопрос 1: Помоги Синдбаду найти своих спутников и напиши их имена. Вопрос 2: Как муд??ец звездочёт вычислил путь, который привёл половецких на переговоры в Миртовый дворик? Напиши их имена
Музыка
Вопрос 1: Помоги Синдбаду найти своих спутников и напиши их имена. Вопрос 2: Как муд??ец звездочёт вычислил путь, который привёл половецких на переговоры в Миртовый дворик? Напиши их имена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . Ф Савицкий, 2 Аристотель
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