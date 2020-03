Вопрос 1: Социальная структура общества в государствах Древнего Востока характеризовалась … A) иерархичностью B) горизонтальными связями C) свободным перемещением из одн ого слоя в другой Вопрос 2: В правление Алек...

Вопрос 1: Социальная структура общества в государствах Древнего Востока характеризовалась … A) иерархичностью B) горизонтальными связями C) свободным перемещением из одн ого слоя в другой Вопрос 2: В правление Александра II среди предлагаемых нововведений … A) создание III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии корпуса жандармов B) проект созыва выборных от земств с правом совещательного голоса C) меры по укреплению общины и усиление помещичьего контроля Вопрос 3: Для США начала XX века наиболее характерно было монополистическое объединение в виде … A) синдикатов B) трестов C) концернов Вопрос 4: На II Всероссийском съезде Советов был принят декрет о … A) земле B) запрете партии кадетов C) рабочем контроле Вопрос 5: Среди сильнейших европейских централизованных государств конца XV века … A) Англия и Франция B) Германия и Италия C) Византия и Испания Вопрос 6: В результате реформ Петра I в российском государстве утвердилась … A) сословно-представительная монархия B) самодержавная государственность, где гармонировали светская и церковная власть C) абсолютная монархия Вопрос 7: Знаменитый реформатор эпохи Александра I – это… A) А. Радищев B) М. Сперанский C) А. Аракчеев Вопрос 8: К особенностям французского Просвещения относится … A) тесная связь с правящей династией B) атеизм C) антиклерикализм Вопрос 9: Родиной капитализма является … A) Франция B) Италия C) Англия Вопрос 10: Среди особенностей средневековой Германии выделяют … A) союз королевской власти и городов B) формирование мощного экономического центра C) отсутствие союза королевской власти и городов Вопрос 11: «Манифест о вольности дворянской» содержал положение … A) об освобождении дворян от обязательной службы B) о разрешение дворянам менять вероисповедание C) об уменьшение срока службы дворян до 25 лет Вопрос 12: Сословно-представительный характер российская монархия приобрела … A) после свержения власти Орды B) с появлением царя C) с появлением Земского собора Вопрос 13: Среди причин начала I Мировой войны … A) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда B) борьба за колонии и зоны влияния C) экономический кризис Вопрос 14: Среди формировавшихся центральных органов эпохи Московского царства были… A) коллегии B) пути C) приказы Вопрос 15: Среди признаков абсолютной монархии … A) наличие центрального управленческого аппарата B) наличие регулярной армии и полиции C) самодержавная власть короля 00000000-0000-0001-0007-000000010145 5159234f63a250c4dbd14fb0466ada8e © МФПУ "Синергия", 2015 2 Вопрос 16: Церковный раскол в России произошел в эпоху правления … A) Михаила Федоровича B) Алексея Михайловича C) Петра I Вопрос 17: Отношения Киевского князя и дружины на раннем этапе развития государства можно охарактеризовать как … A) подданнические B) партнерские C) вассальные Вопрос 18: СССР – это государство, ставшее в реальности … A) конфедеративным B) унитарным C) федеративным Вопрос 19: Вассальные отношения закрепляли существующий порядок … A) среди светских и духовных лиц B) среди крестьян и феодалов C) среди феодалов Вопрос 20: Античные Афины в классическую эпоху имели политический строй, характеризуемый как … A) демократия B) аристократия C) олигархия