ВОПРОС №1 замкнутая кровеносная система характерна для: а) Коралла б) медузы ??)кильки г) краба ВОПРОС №2 Сердце у пираньи а) однокамерное б) двухкамерные в) трёхкамерные г) четырёхкамерные ВОПРОС № 3 какую функц...
Биология
ВОПРОС №1 замкнутая кровеносная система характерна для: а) Коралла б) медузы ??)кильки г) краба ВОПРОС №2 Сердце у пираньи а) однокамерное б) двухкамерные в) трёхкамерные г) четырёхкамерные ВОПРОС № 3 какую функцию выполняет сердце и у каких групп животных оно имеется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В 2. 2 ......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Физика
Помогите с задачей на внутреннюю энергию идеального газа. Ясно, что если процесс изотермический, энергия не меняется, но как ее найти?
Английский язык
Put the verbs in the correct tense. Use the SIMPLE PAST or the PRESENT PERFECT: 1. ……………………….. Tim ………………………. (finish) his work yet? 2. …………………...