ВОПРОС №1 замкнутая кровеносная система характерна для: а) Коралла б) медузы ??)кильки г) краба ВОПРОС №2 Сердце у пираньи а) однокамерное б) двухкамерные в) трёхкамерные г) четырёхкамерные ВОПРОС № 3 какую функц...

Биология
ВОПРОС №1 замкнутая кровеносная система характерна для: а) Коралла б) медузы ??)кильки г) краба ВОПРОС №2 Сердце у пираньи а) однокамерное б) двухкамерные в) трёхкамерные г) четырёхкамерные ВОПРОС № 3 какую функцию выполняет сердце и у каких групп животных оно имеется
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