Вопрос к кроссворду к слову деление,целое,десятичная дробь,числитель,знаменатель,циркуль,километр,круг

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Деление - действие второй степени наряду с умножением целое - число, не имеющее дробной части десятичная дробь - дробь, имеющая в знаменателе число, кратное 10, дробь, которую можно писать двумя способами числитель - то, что находится над дробной чертой знаменатель - то, что находится под дробной чертой циркуль - прибор для построения окружности километр - расстояние, равное тысяче метрам круг - геометрическая фигура, ограниченная оокружностью