Вопрос как тренироватся на контрольную по русскому - изложение? скажите пожалуйс??а буду благодарна очень сильно!

Русский язык
Вопрос как тренироватся на контрольную по русскому - изложение? скажите пожалуйс??а буду благодарна очень сильно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное в самом начале написать текст по максимуму, после того как все будет оформлено и перед глазами будет примерный полный текст, постараться выделить только самое главное, отбрасывая разные однородные прилагательные, обобщения и то, что начинает так сказать украшать текст. Главное оставить то, что отображает суть текста
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