Вопрос как тренироватся на контрольную по русскому - изложение? скажите пожалуйс??а буду благодарна очень сильно!

Гость: Гость:

Главное в самом начале написать текст по максимуму, после того как все будет оформлено и перед глазами будет примерный полный текст, постараться выделить только самое главное, отбрасывая разные однородные прилагательные, обобщения и то, что начинает так сказать украшать текст. Главное оставить то, что отображает суть текста