Вопрос: Какая проблема особенно волнует автора текста? Мы живём в такое время, когда между разными странами, нациями ежедневно проис ходят какие-либо конфликты и разногласия . Причиной тому является отсутствие взаимоп...

Вопрос: Какая проблема особенно волнует автора текста? Мы живём в такое время, когда между разными странами, нациями ежедневно проис ходят какие-либо конфликты и разногласия . Причиной тому является отсутствие взаимопо нимания и уступчивости. Это касается как целого народа, так и каждого его представителя. Ведь межнациональным конфликтам часто предшествует отсутствие взаимопонимания от дельных людей. Значит, всем нам нужно в первую очередь учиться понимать другого чело века, прощать чужие ошибки, избавляться от собственных обид, помня, что важнейшим за коном жизни является именно умение прощать. Жизнь человека удивительна и непредсказуема. В ней всегда найдётся место радо сти и печали, пониманию и обидам, похвале и критике, верности и предательству. Человеку нередко приходится претерпевать оскорбления и унижения. Но стоит ли держать зло на лю дей, обидевших нас? Всем нам, конечно же, сгоряча кажется, что просто необходимо отом стить нашим обидчикам. Но чего мы в результате этого добьёмся? Обострения противоречий - только и всего. НЕПРОЩЕНИЕ может стать причиной более серьёзных противоречий: об мана, оскорбления, унижения, предательства или даже преступления. Агрессия, злоба не да ют сосредоточиться на чем-то более важном. Каждый день человек ходит и думает о том, что его обидели. Негативные мысли начинают разрушать его, он нервничает, раздражается, пе рестает улыбаться и даже может заболеть. Ведь доказано, что в результате сильной обиды могут развиться самые страшные болезни. А нужно ли это? Нет. Нет. Нет. Каждая обида - это своеобразное испытание человека на прочность. Если человек су меет простить, значит, он смог выдержать это нелёгкое испытание и показать своё моральное превосходство. Как жаль, что это мы понимаем не сразу, а лишь спустя некоторое время, ко гда уже становится гораздо труднее исправить свои ошибки. Все мы на определённом этапе своей жизни можем причинить боль кому-либо, но все мы ждём прощения, понимания, доброго отношения от других. Так давайте же избавимся от собственных обид и примем этот непростой закон: ПРОЩАТЬ. Прощение необходимо для того, чтобы в будущем не болеть и не чувствовать себя никчемным, лишним, ненужным. Ведь именно научившись прощать, мы сумеем решить многие наши проблемы, получим возможность наслаждаться любовью родных и близких, любить самим, дарить радость. И в нашем сердце тогда будет место лишь для светлых и жизнерадостных мыслей, для добрых планов на будущее, для ощущения полноты жизни. Одним словом, научившись прощать, мы сумеем достойно прожить нашу жизнь.