Вопрос на засыпку какие числа будут кратны 3 и 9 любые какие хотите

Вопрос на засыпку какие числа будут кратны 3 и 9 любые какие хотите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
можно с тобой подружится ?
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