Вопрос по экономической географии. Полезные ископаемые: общая характеристика, география.

Полезные ископаемые — минеральные образования земной коры, которые могут эффективно использоваться в хозяйстве. Полезные ископаемые распределяются в зависимости от горных пород, образовавшихся в определенных тектонических условиях. Скопления полезных ископаемых в одном месте образуют их залежи, проявления или даже месторождения. Они могут иметь как промышленное, так и непромышленное значение. Промышленными называют те месторождения, разработка которых в данное время экономически выгодна и целесообразна. Выделяются группы металлических, неметаллических и горючих ископаемых. По их физическому состоянию они бывают твердые, жидкие и газообразные. По физическому состоянию выделяются следующие типы: твердые (различные руды, уголь, мрамор, гранит, соли); жидкие (нефть, минеральные воды); газовые (горючие газы, гелий, метан). В зависимости от использования выделяют: горючие (уголь, торф, нефть, природный газ, горючие сланцы); рудные (руды горных пород, включающие металлические полезные компоненты и неметаллические (графит, асбест); нерудные (неметаллические и негорючие полезные ископаемые: песок, гравий, глина, мел, известняк, различные соли. Отдельной группой стоят драгоценные и поделочные камни. По запасам многих полезных ископаемых Российская Федерация занимает ведущие места в мире, так 1 место по запасам природного газа и железной руды. Металлические ресурсы рудные также широко распространены в земной коре. Наиболее широко представлены руды железа и алюминия. Курск, Норильск, Австралия, США, Китай, Украина, Азербайджан. Уголь - Кузбасс, Украина, Китай, Франция. Нефть – Северный Кавказ, Сибирь, Каспийское море, Алжир, Ливия, США. Природный газ – распространен в природе в свободном состоянии в виде газовых залежей и месторождений, а также в виде газовых шапок над нефтяными месторождениями. Россия, Украина, Саудовская Аравия. Мрамор - Урал и Кавказ. Алмазы – Африка, Якутия. Золото – Урал, Сибирь, Канада, Южная Африка. Платина – Урал, Восточная Сибирь, Южная Африка.