Вопрос по этому тексту: можно ли выделить здесь проблему родного дома?1)В те времена домик — старенький, чёрный, скособоченный, под ржавой крышей —— т орчал среди новеньких пятиэтажек. ()С каждым ме- сяцем всё ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов зажали с трёх сторон. (З)Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на ве- сёлом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные пли- ты, а домик стоял упрямо И несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было. ()Впрочем, хозяев не было, была хозяйка -—- Мария Тихоновна Лукошина. ()До той поры Семён Митрофанович как-то мало с ней встречался. ()Раз он к ней офи- циально ходил, как представитель, поскольку от строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не даёт и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. ()Но И в тот день Семёна Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке. — ()Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна? — ()Дайте помереть спокойно. —-() Но ведь вам, Мария Тихоновна, предлагается отдельная од- нокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. ()Вы поду- майте только: вам, одинокому человеку, наше государство даёт целую квартиру! — ()Дайте помереть спокойно. — ()Выселим, гражданка Лукошина, силой ведь придётся. .. ()До сих пор он того разговора простить себе не мог. ()Вот на следующий день утром всё и случилось. ()Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо: — Эй, хозяева, вытряхайтесь! ( )Полчаса на сборы — И вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь! .. ()Не отвечали в доме. () Стучали, кричали — молчал дом. ()Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. ()Только взялись за них: распахнулись эти двери, как в сказке. ()И Баба-яга на пороге. ()Молча крик весь выслушала И вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась И даже не плакала. — ()Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист. ()Поглядела на него угольями своими. — ()Не бабуся я, — сказала. — ()Не бабуся, не мамаша, не свек- ровь — просто старая женщина. — — ()Ломай! — закричал прораб. — ()И так полдня потеряли! — () Как же можно так! —— зашумели девчонки-маляры. —- (З1)Права не имеете ломать! ()Перевезти сначала человека надо! .. (З3)Давайте, бабушка, мы вам поможем. .. — (З4)Не надо, — сказала Баба-яга. — ()НИчего не надо. (З6)И ушла в дом. ()И пропала. ()Прораб, плюнув, к себе пошёл, маляры на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу: —— Встряхни домишко —— она враз выскочит. (З9)Однако старуха сама вышла. ()Вышла, как давеча: в домаш- нем халате, только портреты в руках. ()В рамках портреты, четыре штуки. —— ()Ломайте. —— ()А вещи? — закричал бульдозерист. —-() Какие вещи? ()Глупости вы говорите. ()Ломайте, И всё. ()Только я погляжу. ()Села на плиты и портреты рядом сложила. — ()Иконы, что ли, спасаешь, бабка? —— ()Иконь1, — сказала. — ()Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. ()Живыми сгорели под деревней Константиновной’ двадцать девятого июля сорок третьего года. — (З)Сыновья? —- только и спросил бригадир. —() Сыновья, — ответила, — экипаж машины боевой. ()Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. ()И ска- зал тихо: —— В дом идите, бабушка. ()Пожалуйста. ()А сам — в отделение, где всё, как было, и рассказал. ()Вот то- гда-то и включился Семён Митрофанович на последнем, так сказать, эта- пе. ()Восемь раз в Архитектурное управление он наведывался; просил, умолял, доказывал. ()Школу нашёл, где танкисты эти учились, музей там организовал. ()С частью списался, с деревней Константиновной: и из части, и из деревни в назначенный день делегации приехали. (З)Матери альбом отчасти преподнесли и модель «тридцатьчетвёрки», а от деревни четыре урны с землёй. ()С могилы земля, где все четверо её сыновей, все её внуки и все правнуки лежали. ()А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли, и забор новый поставили. ()Это всё просто было, это сами строители сделали. (По Б. Васильеву) Вот текст.