вопрос в окресностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки в??рианты ответов а Троце Сергиев в Чудов с Псково Печерский д Ферапонтов
История
вопрос в окресностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки в??рианты ответов а Троце Сергиев в Чудов с Псково Печерский д Ферапонтов
Ответ(ы):
Гость:
А)Троице-Сергиев(а)(а)
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