Вопрос жизнии, пожалуйста пожалуйста пожалуйста решите
Алгебра
Вопрос жизнии, пожалуйста пожалуйста пожалуйста решите
Ответ(ы):
Гость:
1) 4 2) 2 3) -2 4) 1 5) 3 6) 0 7) 1 и - 4
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