Вопросик,9 класс)Какую роль играли авторитарные режимы в развитии общества, можно ли говорить о каком либо положительном воздействии этих режимов на историю человечества?

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Вопросик,9 класс)Какую роль играли авторитарные режимы в развитии общества, можно ли говорить о каком либо положительном воздействии этих режимов на историю человечества?

Автор: Гость