Вопросы к главам 1-4 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Как проходила жизнь Кирилы Петровича Троекурова? 2. Что послужило причиной ссоры Троекурова и Дубровского? 3. Кому принадлежала деревня Кистеневка? 4. Как по...

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Вопросы к главам 1-4 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Как проходила жизнь Кирилы Петровича Троекурова? 2. Что послужило причиной ссоры Троекурова и Дубровского? 3. Кому принадлежала деревня Кистеневка? 4. Как повел себя Андрей Гаврилович Дубровский на суде? 5. Какое решение принимает Владимир Дубровский, узнав о болезни отца? 6. На чем основывалась долгая дружба Троекурова и Дубровского? 7. Кому принадлежало Покровское? 8. Как Троекуров решил отомстить Дубровскому? 9. В какой момент умер Андрей Гаврилович Дубровский? 10. Как вел себя Троекуров после суда? Вопросы к главам 5-7 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Как ведут себя чиновники, приехавшие объявить крестьянам о решении суда? Как они разговаривают? 2. Почему Владимир Дубровский не позволяет своим крестьянам бунтовать? Что он им обещает сделать? 3. Кто решил запереть чиновников в горящем доме? 4. Какие слухи о разбойниках появились по всем окрестностям? 5. Какие обстоятельства заставили Владимира Дубровского стать разбойником? 6. Как крестьяне в толпе реагируют на объявление чиновников, что их барин – Троекуров? 7. Как проводил время Владимир Дубровский в ночь пожара? 8. Какой милосердный поступок совершил кузнец Архип во время пожара? 9. Как Троекуров объяснял то, что разбойники не трогали его поместья? 10. Какое представление о предводителе разбойников сложилось в округе? Вопросы к главам 8-12 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. С какого момента Кирила Петрович Троекуров полюбил Дефоржа? 2. О чем рассказал за обедом у Троекурова его гость Антон Пафнутьич Спицын? 3. Какие приметы Дубровского были у исправника? 4. Как Дефорж относился к сыну Троекурова, Саше? 5. Как Дефорж-Дубровский поступил с Антоном Пафнутьичем? 6. Какой случай произвел большое впечатление на Марью Кириловну, после которого у нее стало меняться отношение к Дефоржу? 7. О чем рассказала за обедом у Троекурова его гостья Анна Савишна Глобова? 8. Почему гости не узнали в Дефорже Дубровского? 9. Как к Дефоржу относились в Покровском Троекуров, Саша, Маша? 10. Почему Дубровский отказался от своей мести Троекурову? Вопросы к главам 13-18 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Как развлекал князь Верейский Троекурова и Машу, приехавших к нему в гости? 2. Как Марья Кириловна восприняла решение отца выдать ее замуж за князя Верейского? 3. Как Троекуров узнал о том, что Маша поддерживает с Дубровским связь? 4. Удалось ли Саше помочь своей сестре? 5. Как чувствовала себя Марья Кириловна во время обряда венчания? Опишите ее мысли и состояние. 6. Опишите князя Верейского (внешность, возраст, состояние, манеры поведения). 7. О чем договорились Маша и Владимир Дубровский во время тайного свидания ночью? 8. Как Кирила Петрович отреагировал на мольбы Маши не выдавать ее замуж за князя Верейского? 9. Как вел себя рыжий мальчик, дворовый Дубровского, во время допроса Кирилы Петровича Троекурова? 10. Как вел себя князь Верейский во время нападения на карету Владимира Дубровского? Вопросы к главе 19 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Чем заканчивается произведение А.С.Пушкин «Дубровский»? 2. Как вы думаете, почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян? 3. С какой речью Владимир Дубровский обратился к своим крестьянам в конце произведения? 4. Как вы думаете, прислушались ли крестьяне к советам Дубровского после того, как он их покинул?

Автор: Гость