Вопросы по кроссворду! (всего 5 штук)1) Ориентир темпа ( 8 букв М _ Т _ О _ _ _ ) 2) Преданность ( 10 букв _ О _ _ _ _ О _ _ _ ) 3) Пещерный геоло г ( 9 букв _ П _ Л _ О _ О _ ) 4) Дверь в полу ( 3 буквы _ _ _ ) 5) Не плебеи ( 8 букв _ _ _ _ И _ _ _ ) ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ (Т.Е. РАЗГАДАТЬ СЛОВА ИЗ КРОССВОРДА)