Воробей догоняет стрекозу,находящуюся от него на расстоянии 7.4 м.Скорость стрекозы 3.7 м/с,а скорость воробья 5.8 м/с.Чему будет равно расстояние между воробьём и стрекозой через 1 с? решите уравнением, пожалуйста
Математика
Воробей догоняет стрекозу,находящуюся от него на расстоянии 7.4 м.Скорость стрекозы 3.7 м/с,а скорость воробья 5.8 м/с.Чему будет равно расстояние между воробьём и стрекозой через 1 с? решите уравнением, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,8-3,7=2,1м\с - разница в скоростях воробья и стрекозы7,4-1*2,1=7,4-2,1=5,3 м - будет расстояние между ними через 1сТолько так могу.
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