Воробей догоняет стрекозу,находящуюся от него на расстоянии 7.4 м.Скорость стрекозы 3.7 м/с,а скорость воробья 5.8 м/с.Чему будет равно расстояние между воробьём и стрекозой через 1 с? решите уравнением, пожалуйста

Математика

Воробей догоняет стрекозу,находящуюся от него на расстоянии 7.4 м.Скорость стрекозы 3.7 м/с,а скорость воробья 5.8 м/с.Чему будет равно расстояние между воробьём и стрекозой через 1 с? решите уравнением, пожалуйста

Автор: Гость