Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях ворона летела со скоростью 710 метров в минуту а Воробей 650 метров минуту какое расстояние между Воробьем и вороны будет через 2 минуты 30 секунд если воробей вылетит на ...

Математика
Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях ворона летела со скоростью 710 метров в минуту а Воробей 650 метров минуту какое расстояние между Воробьем и вороны будет через 2 минуты 30 секунд если воробей вылетит на 2 минут раньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 650 х 2 = 1300 (м) пролетит воробей сначала 2. 710 + 650 = 1360 (м/мин) - общая скорость 3. 1360 х 1 : 2 = 680 (м) - пролетят воробей и ворона за 30 мин 4. 1300 + 680 = 1980 (м) Ответ 1980 м Удачи!
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