Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях ворона летела со скоростью 710 метров в минуту а Воробей 650 метров минуту какое расстояние между Воробьем и вороны будет через 2 минуты 30 секунд если воробей вылетит на ...

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Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях ворона летела со скоростью 710 метров в минуту а Воробей 650 метров минуту какое расстояние между Воробьем и вороны будет через 2 минуты 30 секунд если воробей вылетит на 2 минут раньше

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