Воспроизведите электронную таблицу для перевода не десятичного числа в десятичную систему счисления. Выполните перевод в десятичную систему счисления следующих чисел: 1101,101 1(2);35071,214(8);24013,3201(5)

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Воспроизведите электронную таблицу для перевода не десятичного числа в десятичную систему счисления. Выполните перевод в десятичную систему счисления следующих чисел: 1101,101 1(2);35071,214(8);24013,3201(5)

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