Воспроизведите электронную таблицу для перевода не десятичного числа в десятичную систему счисления. Выполните перевод в десятичную систему счисления следующих чисел: 1101,101 1(2);35071,214(8);24013,3201(5)
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Воспроизведите электронную таблицу для перевода не десятичного числа в десятичную систему счисления. Выполните перевод в десятичную систему счисления следующих чисел: 1101,101 1(2);35071,214(8);24013,3201(5)
Ответ(ы):
Гость:
В ячейке записываешь формулу =1*2^3+1*2^2+1 =3*8^4+5*8^3+0*8^2+7*8^1+1*8^0
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