Восстанавительные свойства углерод проявляет при взаимодействии с а)кальцием. б)??одородом в)оксидом меди(2) г) алюминием. помогите, пожалуйста..

Химия

Восстанавительные свойства углерод проявляет при взаимодействии с а)кальцием. б)??одородом в)оксидом меди(2) г) алюминием. помогите, пожалуйста..

Автор: Гость