Восстанавительные свойства углерод проявляет при взаимодействии с а)кальцием. б)??одородом в)оксидом меди(2) г) алюминием. помогите, пожалуйста..
Химия
Восстанавительные свойства углерод проявляет при взаимодействии с а)кальцием. б)??одородом в)оксидом меди(2) г) алюминием. помогите, пожалуйста..
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