Восстание Степана Разина (Причины, ход, итоги, биография Разина)

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причины: донские казаки которые бежали из центра на окрайну страны были бедными,они пошли к царю что бы их приняли на ца...службу когда получили отказ решили поднять восстание против царя,всего 2 этапа восстания 1)захвати Яицкий небольшой городок и стали загораживать торговые пути через волгу.2)захватили Царицын затем взяли Астрахань участники казаки чуваши марийцы татары в 1671 войска разина ослабели и царь приказал отобрать Астра...казнить многих восставших восстание длилось с 1670 по 1671 закончилось поражением восставших разин был четвертован