Восстанови последовательность событий а сказке о царе салтане Подмена грамоты Избавление царевны от злого коршуна Царь Салтан выбирает жену Морское путешествие царицы и Гвидона Встреча Салтана с семьей. Приключения Гвидона

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Восстанови последовательность событий а сказке о царе салтане Подмена грамоты Избавление царевны от злого коршуна Царь Салтан выбирает жену Морское путешествие царицы и Гвидона Встреча Салтана с семьей. Приключения Гвидона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Царь Салтан выбирает жену 2.Подмена грамоты 3.Морское путешествие царицы и Гвидона 4.Избавление царевны от злого коршуна  5.Приключения Гвидона 6.Встреча Салтана с семьей.
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