Восстановите по данным словам загадки,изменяя окончания,запишите их вместе с отгадками:Руки,у,он,нет,ноги,у,он,нет,а,без,рубашка,не,жить(п-----а)Без,тело,а,жить,без,рот,бе з,язык,а,говорить(эхо) Зубы,у,он,есть,язык,...

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Восстановите по данным словам загадки,изменяя окончания,запишите их вместе с отгадками:Руки,у,он,нет,ноги,у,он,нет,а,без,рубашка,не,жить(п-----а)Без,тело,а,жить,без,рот,бе з,язык,а,говорить(эхо) Зубы,у,он,есть,язык,у,он,нет(п--а) Сам,железная,нога,у,он,деревянный(м-----к)

Автор: Гость