ВОсточная почему пишется буква О в первом случае?

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ВОсточная почему пишется буква О в первом случае?
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Гость:
Это словарное слово, корень восточ. Просто запомни написание данного слова. ___ Если нетрудно, отметь как лучшее решение.Удачи!
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