Вот и книжка воротилась, воротилася тетрадь из какой сказки?
Русский язык
Вот и книжка воротилась, воротилася тетрадь из какой сказки?
Ответ(ы):
Гость:
Мой дадыр , как я помню
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