Вот и настал последный день учебного года... Составить текст(5-6 предложений),используя данное начало

Вот и настал последний день учебного года... Наконец-то можно будет спать до обеда, а когда проснешься, бежать на улицу и гулять до ночи. Не будет больше домашних заданий и этих вредных учителей. Я конечно счастлива что школы уже не будет, но я буду скучать по школе, буду скучать по веселым переменам, по дураковатым, но любимым одноклассникам и конечно же по любимым учителям. Я буду вспоминать каждый день о школе. А на следующий учебный год, я буду ужасно рада видеть вновь своих одноклассников, школу и конечно же учителей которые нас так любят.