Вот задача : Мастер выполняет работу за 7 дней, а вместе с учеником за 5 дней Вопрос : за сколько дней ученик выполняет работу если работает один.

Алгебра

Вот задача : Мастер выполняет работу за 7 дней, а вместе с учеником за 5 дней Вопрос : за сколько дней ученик выполняет работу если работает один.

Автор: Гость