Вот задача : Мастер выполняет работу за 7 дней, а вместе с учеником за 5 дней Вопрос : за сколько дней ученик выполняет работу если работает один.

Алгебра
Вот задача : Мастер выполняет работу за 7 дней, а вместе с учеником за 5 дней Вопрос : за сколько дней ученик выполняет работу если работает один.
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