Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы
Математика
Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы
Ответ(ы):
Гость:
45/9*5=25 мальчиков занимаются в волейбольной секции
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Помогите пожалуйста!!!Если можно то с подробностями чтобы я смог вникнуть .Зарание огромное спасибо.
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