Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы

Математика

Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы

Автор: Гость