Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы

Математика
Вот задача Волебольной секции школы занимаются 45 учиников мальчики састовляют 5/9 учинеков секции сколько мальчиков в волебольный секции шклолы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45/9*5=25 мальчиков занимаются в волейбольной секции
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