Вова, Саша и Коля собирают магниты. Вова собрал магнитов больше в 2 раза, чем Коля. Саша собрал в 4 раза, чем Коля. Сколько магнитов собрал каждый из них, если всего у них 84магнита?

Математика

Вова, Саша и Коля собирают магниты. Вова собрал магнитов больше в 2 раза, чем Коля. Саша собрал в 4 раза, чем Коля. Сколько магнитов собрал каждый из них, если всего у них 84магнита?

Автор: Гость