Вова, Саша и Коля собирают магниты. Вова собрал магнитов больше в 2 раза, чем Коля. Саша собрал в 4 раза, чем Коля. Сколько магнитов собрал каждый из них, если всего у них 84магнита?
Математика
Вова, Саша и Коля собирают магниты. Вова собрал магнитов больше в 2 раза, чем Коля. Саша собрал в 4 раза, чем Коля. Сколько магнитов собрал каждый из них, если всего у них 84магнита?
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84:на 4 потом84:2и ответыплюсавать
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