Вова взял библиотеки книгу и прочитал её за 5 дней. В первый день он прочитал 10 страниц, во второй день 25 страниц, а в третий день - 40 страниц. Сколько станиц в книге, если последние 2 дня он читал в таком же темп...
Вова взял библиотеки книгу и прочитал её за 5 дней. В первый день он прочитал 10 страниц, во второй день 25 страниц, а в третий день - 40 страниц. Сколько станиц в книге, если последние 2 дня он читал в таком же темпе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
40+15=55 стр в четвертый день 55+15=70 стр в пятый день 10+25+40+55+70=200 стр