Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?

Физика

Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?

Автор: Гость