Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?

Физика
Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воздуха увеличилась в два раза потому что p=m/V масса воздуха осталась прежней ап объем уменьшился в 2 раза ( по условию)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово приставка+корень+окончание
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу! ! ! !
Ответить
Математика
Помогите с задачу уравнением решить в книге360 стр В первые два дня гуля прочитала ??динаковая количество стр в 3 д на 30стр больше чем во 2 д Скол...
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста придумайте диолог о электронной почте на казахском языке. СРОЧНО
Ответить
История
Кто такой изислав истории России 6 класс
Ответить