Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?
Физика
Воздух,находящийся в цилиндре, сжали так, что объём его уменьшился в 2 раза. Как и п??чему изменилась при этом плотность воздуха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воздуха увеличилась в два раза потому что p=m/V масса воздуха осталась прежней ап объем уменьшился в 2 раза ( по условию)
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