Возле школы растут шесть деревьев:сосна,береза,липа,тополь,ель,клен.Какое из них самое высокое,самое низкое? Если береза ниже тополя ,липа выше клена ,сосна ниже ели,липа ниже березы ,сосна выше тополя? ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!!...

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Возле школы растут шесть деревьев:сосна,береза,липа,тополь,ель,клен.Какое из них самое высокое,самое низкое? Если береза ниже тополя ,липа выше клена ,сосна ниже ели,липа ниже березы ,сосна выше тополя? ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость