Возьми к.стрюлю,налей вады и поставь на .гонь . Пусть вада зак.пит. Брозь в воду с.си??ки,пов.ри и вынь на т.релку. Они г.товы.Можно ..довать на стол. Назови текст по его теме вопросительным предложением. Слова в которых были ...
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Возьми к.стрюлю,налей вады и поставь на .гонь . Пусть вада зак.пит. Брозь в воду с.си??ки,пов.ри и вынь на т.релку. Они г.товы.Можно ..довать на стол. Назови текст по его теме вопросительным предложением. Слова в которых были ошибки и окошки правильно запиши. Где можно указывай проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как приготовить сосиски? Возьми кастрюлю, налей воды и поставь на огонь. Пусть вода закипит. Брось в воду сосиски, повари и вынь на тарелку. Они готовы. Можно подавать на стол.
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