Возможно ли сделать точную копию вот этого автомобиля из дерева,метала и т.п если ??то знает как черчежи может (врятли)
Технология
Возможно ли сделать точную копию вот этого автомобиля из дерева,метала и т.п если ??то знает как черчежи может (врятли)
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Гость:
Что бы похожа может а что бы ездила и была осень прочной то новрятли
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