Возможно ли сделать точную копию вот этого автомобиля из дерева,метала и т.п если ??то знает как черчежи может (врятли)

Технология

Возможно ли сделать точную копию вот этого автомобиля из дерева,метала и т.п если ??то знает как черчежи может (врятли)

Автор: Гость