Возраст трех братьев вместе составляет 93 года. Первый брат на 13 лет старше второго, а второй на 8 лет моложе третьего брата. Сколько лет каждому из братьев?

Математика

Возраст трех братьев вместе составляет 93 года. Первый брат на 13 лет старше второго, а второй на 8 лет моложе третьего брата. Сколько лет каждому из братьев?

Автор: Гость