Возраст трех братьев вместе составляет 93 года. Первый брат на 13 лет старше второго, а второй на 8 лет моложе третьего брата. Сколько лет каждому из братьев?
Математика
Возраст трех братьев вместе составляет 93 года. Первый брат на 13 лет старше второго, а второй на 8 лет моложе третьего брата. Сколько лет каждому из братьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+13+х+8=93 3х+21=93 3х=93-21 3х=72 х=24 второй брат х+13=24+13=37 первый брат 24+8=32 третий брат
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